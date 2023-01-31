Украина может получить американские F-16

Власти США могут разрешить третьим странам передать Украине истребители F-16 американского производства, пишет The New York Times.

Маловероятно, что Вашингтон отправит собственные самолеты, отмечает высокопоставленный источник Politico в Пентагоне. Скорее всего, Украина получит истребители F-16 от Дании или Нидерландов, говорят неназванные собеседники The New York Times среди европейских и американских чиновников.

По их данным, в частности, в распоряжении Нидерландов есть около 40 самолетов F-16. Дания переходит на более современные истребители F-35 и дала понять, что готова передать F-16 Украине.

«Есть и другие страны, которые говорят об этом. Как только они выступят с предложением, думаю, мы проведем переговоры», - заявил собеседник Politico в Минобороны США. Он отметил, что в Пентагоне не возражают против поставок самолетов, а «продолжают расставлять приоритеты».