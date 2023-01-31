Киев призывает Грузию «прекратить издеваться над Саакашвили»

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с негуманным обращением с гражданином Украины Михаилом Саакашвили.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

«В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочной медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни. Грубое нарушение прав человека по отношению к украинскому гражданину идет вразрез с задекларированным курсом Тбилиси на обретение членства в ЕС, свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии», - отмечается в заявлении.

Украина призывает грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили и передать его Украине.