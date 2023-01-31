Киев призывает Грузию «прекратить издеваться над Саакашвили»
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с негуманным обращением с гражданином Украины Михаилом Саакашвили.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
«В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочной медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни. Грубое нарушение прав человека по отношению к украинскому гражданину идет вразрез с задекларированным курсом Тбилиси на обретение членства в ЕС, свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии», - отмечается в заявлении.
Украина призывает грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили и передать его Украине.
«Не играйте с жизнью человека ради политической мести. Обращаемся также к иностранным правительствам и международным организациям встать публично на защиту украинского гражданина, бывшего президента Грузии, жизнь которого оказалась под угрозой из-за политических репрессий со стороны грузинских властей», - заявили в ведомстве.
1 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству Грузии с призывом освободить украинского гражданина и бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.
Во время пресс-конференции с главой Австрии Александром Вон дер Белленом Зеленский продемонстрировал журналистам переданные ему фотографии истощенного экс-президента Грузии и выразил уверенность в том, что грузинское руководство намерено убить Саакашвили.