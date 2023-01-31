Бывшему начальнику Главного управления военной контрразведки ныне упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Низами Ширинову, находящемуся в заключении, смягчили наказание. Как сообщает haqqin.az, Бакинский апелляционный суд скостил Ширинову срок: вместо изначальных 8 лет он будет отбывать только шесть.

Повезло и подельникам Ширинова: Эльджану Абдуллаеву срок сократили с 6 до 5 лет, а Надира Назирова и вовсе освободили в зале суда за давностью совершенных им преступлений.

Отметим, что ранее Ширинова лишили звания генерала, орденов и медалей, а также конфисковали его имущество.

Бывший генерал и его подельники, злоупотребляя служебным положением, угрожали потерпевшим и присвоили крупные суммы их денежных средств. Обвиняемые получили от Дильшада Асланова за поступление в академию МНБ 80 тысяч долларов, от полковника запаса Мирзали Юсифова - 315 тысяч долларов, от потерпевшего Вугара Агаева - недвижимость стоимостью 1 миллион 857 тысяч долларов, 200 тысяч долларов получили от потерпевшего Эмина Аббасова и дополнительно 50 тысяч долларов, а также 150 тысяч долларов от потерпевшего Рахиба Агаева.

Генерал и его бывшие сотрудники не признают себя виновными и отвергают выдвинутые против них обвинения.