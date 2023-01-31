На горячую линию «112» МЧС поступила информация об эксплуатации аварийного лифта в многоэтажном жилом здании на улице Бакиханова в Наримановском районе Баку, принадлежащем ЖСК «Шарур».

В связи с обращением инспекторы Государственного агентства по охране в промышленности и горного надзора МЧС провели технический осмотр лифта в этом здании. В ходе осмотра было установлено, что лифт эксплуатировался без соблюдения надлежащих требований безопасности и представлял опасность для жизни и здоровья людей.

С учетом сказанного, эксплуатация лифта была приостановлена, перед ЖСК «Шарур» поставили вопрос об устранении выявленных нарушений технической безопасности. Кроме того, был составлен соответствующий акт, в котором руководству МТК было разъяснено, что эксплуатация лифта возможна только в том случае, если будут устранены нарушения, и что они несут ответственность за аварии и несчастные случаи, которые могут произойти во время эксплуатации аварийного лифта.