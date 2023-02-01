Президент Румынии прилетел в Баку фото
Президент Румынии Клаус Йоханнис прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги Азербайджана и Румынии, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Румынии Клауса Йоханниса в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, замминистра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!