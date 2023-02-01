Еще одна страна закрыла генконсульство в Стамбуле

Генеральное консульство Швейцарии в Стамбуле приостановило работу из соображений безопасности.

Это уже шестая зарубежная дипломатическая миссия в Стамбуле, закрытая из-за угрозы терактов в связи с прошедшими в Европе акциями по сожжению Корана, сообщила телекомпания tv100.

Ранее временно прекратили работу генконсульства Нидерландов, ФРГ, Франции, Швеции и Великобритании.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил в четверг, что страны Запада развязали против его страны «психологическую войну», закрывая диппредставительства под предлогом террористической угрозы, не предоставляя при этом каких-либо доказательств.

*** 15:17

Франция закрыла свое генконсульство в Стамбуле, сообщает CNN Türk.

Как пишет издание, на двери здания генконсульства, расположенного на улице Истикляль, появилась табличка: «Временно закрыто, спасибо за понимание».

Незадолго до этого решение закрыть консульства в Турции приняли такие страны, как Нидерланды, Германия, Швеция и Великобритания. Они сослались на различные проблемы безопасности.