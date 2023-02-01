Молдова ответила Москве: Никакой «новой Украины»
Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы отвергло заявление главы МИД России Сергея Лаврова о возможной подготовке Западом для республики роли «новой Украины».
С таким заявлением выступил в четверг официальный представитель ведомства Даниел Водэ.
«Категорически отвергаем заявления главы российской дипломатии, не соответствующие действительности и являющиеся частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии. Хотим напомнить российской стороне, что Республика Молдова выбрала путь вступления в Европейский союз. Этот проект поддерживают граждане страны», - цитирует Водэ пресс-служба министерства.