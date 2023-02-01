Боррель: ЕС обучит еще 15 тысяч украинских солдат

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил об обучении еще 15 тыс. украинских военных в рамках уже функционирующей обучающей миссии European Union Military Assistance Mission.

«Россия вернула войну в Европу, но Украина продолжает сопротивляться. Рад сообщить премьер-министру Денису Шмыгалю, что Миссия военной помощи ЕС EU MAM обучит дополнительно 15 000 украинских солдат, в результате чего общее количество обученного персонала EU MAM достигнет 30 000 человек», - написал он в Twitter.

Также глава европейской дипломатии заявил премьеру, что ЕС предоставит 25 млн евро для поддержки усилий по разминированию в Украине.

«Защита гражданских лиц и их средств к существованию является приоритетом», - подчеркнул он.