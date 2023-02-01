Боррель: ЕС обучит еще 15 тысяч украинских солдат
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил об обучении еще 15 тыс. украинских военных в рамках уже функционирующей обучающей миссии European Union Military Assistance Mission.
«Россия вернула войну в Европу, но Украина продолжает сопротивляться. Рад сообщить премьер-министру Денису Шмыгалю, что Миссия военной помощи ЕС EU MAM обучит дополнительно 15 000 украинских солдат, в результате чего общее количество обученного персонала EU MAM достигнет 30 000 человек», - написал он в Twitter.
Также глава европейской дипломатии заявил премьеру, что ЕС предоставит 25 млн евро для поддержки усилий по разминированию в Украине.
«Защита гражданских лиц и их средств к существованию является приоритетом», - подчеркнул он.
Also announced to the Prime Minister that EU will provide €25 million to support demining efforts in endangered areas. Protecting civilians and their livelihood is a priority. (2/2) pic.twitter.com/0g2AEVWLuM— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023