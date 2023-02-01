В Баку и на Апшероне ожидаются осадки
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 3 февраля.
Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидаются осадки, которые к вечеру постепенно прекратятся.
Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер, который во второй половине дня станет умеренным.
Температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем - до 6° тепла.
Атмосферное давление повысится с 762 мм до 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В районах Азербайджана местами осадки, в горных и предгорных районах возможен снег, местами интенсивного характера, который вечером постепенно прекратится. Временами возможен туман.
Прогнозируется западный ветер с порывами.
Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем - 5-8° тепла, в горах 7-12°, днем - 2-7° тепла.
Ночью и утром на горных дорогах будет гололед.