Турция будет производить танки
Турция продолжит развивать оборонную промышленность, заявил министр Национальной обороны Турции Хулуси Акар на учениях «Зима-2023» в Карсе.
Министр сказал, что оружие, используемое Вооруженными силами Турции, местного производства: «У нас свои БПЛА. Мы работали и работаем день и ночь, чтобы удовлетворить потребности нашей армии, мы будем производить и танки, и самолеты. Продукция оборонной промышленности, которую мы производим, пригодна и будет пригодна для дружественных и братских стран».