Вучич о возможности вступления Сербии в НАТО
Сербия не планирует вступать в НАТО, несмотря на различные заявления и оценки.
Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич в ходе специального заседания Скупщины (парламента).
«Сегодня утром я слушал глупости от фальшивых патриотов, говорящих о том, что мы ведем Сербию в направлении атлантической интеграции. Мы не ведем. Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию», - сказал он.