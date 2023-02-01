Акар о важности Зангезурского коридора

Открытие Зангезурского коридора внесет вклад в мир и стабильность в регионе, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар на церемонии закрытия учений «Зима-2023» в Карсе.

За учениями наблюдали главы оборонных ведомств Турции, Азербайджана и Грузии Хулуси Акар, Закир Гасанов и Джуаншер Бурчуладзе. В «Зима-2023» принимают участие военнослужащие 17 стран, в том числе Великобритании, Германии, Азербайджана и Казахстана.

Выступая на брифинге, Акар подчеркнул значимость совместных шагов, направленных на обеспечение мира и стабильности в регионе и мире в целом.