Турция обеспокоена эскалацией конфликта в Украине
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил обеспокоенность дальнейшей эскалацией конфликта в Украине.
«Сложилась очень сложная ситуация. Масштабы войны ширятся, а противостояние затягивается. Это не сулит ничего хорошего для территориальной целостности Украины, энергетической и продовольственной безопасности, и другими аспектами», - сказал Калын в эфире телеканала CNN International, сообщает Anadolu.
Пресс-секретарь турецкого лидера назвал «объяснимым» предоставление Украине большего объема оружия.
«Мирное соглашение, которое рано или поздно будет заключено, должно учитывать фактор территориальной целостности и политического суверенитета Украины. Это - четкая основа для любых переговоров. Однако недавние действия скорее продлевают войну. Будет ли этого достаточно, чтобы изменить позицию России? Изменить ход российской войны? Вопросы остаются», - отметил Калын.