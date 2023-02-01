Шмыгаль о средствах на восстановление Украины

«Обсудили вопросы быстрого восстановления Украины. В этом году на эти нужды необходимо $17 млрд», - сообщил премьер.

«Важная встреча с исполнительным вице-председателем Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом», - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с заместителем председателя Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Украине требуется в нынешнем году $17 млрд на восстановление.

Он в очередной раз высказал мнение, что западные партнеры должны передать Киеву замороженные российские активы.

По словам Шмыгаля, из 18 млрд евро, одобренных ЕК в рамках программы макрофинансовой помощи Украине, 3 млрд евро уже перечислены.

«Важно, чтобы финансовые ресурсы поступали прогнозируемо и ритмично», - добавил премьер.

Глава правительства выразил надежду на продление до конца 2024 года режима беспошлинного ввоза украинских товаров в страны ЕС, который сейчас действует до 5 июня 2023 года.