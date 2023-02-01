Вылетевший в Баку самолет вернулся в Самару

Самолет авиакомпании Utair, вылетевший из Самары в Баку, вернулся в аэропорт вылета из-за неполадки в работе генератора одного из двигателей.

Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

«Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с произошедшим 2 февраля 2023 года возвратом в аэропорт вылета по технической причине самолета, выполнявшего рейс №773 по маршруту Самара - Баку», - говорится в сообщении надзорного ведомства.