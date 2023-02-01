Урсула фон дер Ляйен: Мы делаем так, чтобы Путин заплатил за зверскую войну

«Мы сегодня делаем так, чтобы Путин заплатил за эту зверскую войну… И к годовщине начала полномасштабного нашествия мы должны иметь 10-й пакет санкций», - сказала она.

Об этом на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Новый, 10-й по счету, санкционный пакет против России будет принят в Европейском союзе к 24 февраля.

Кроме того, по словам фон дер Ляйен, в настоящее время совместно с партнерами по G7 готовится новый «потолок цен» на нефть из России.

Также, отметила она, Россия должна будет заплатить за разрушения, которые нанесла Украине.

«Она должна будет отдавать средства на реконструкцию. Как это сделать, мы определяемся», - сказала глава ЕК.