ОБСЕ заявила об угрозе азербайджанским дипмиссиям

Представительства Азербайджана в ряде других стран в последние месяцы также столкнулись с проблемами безопасности, заявил глава представительства США в ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

По его словам, США осуждают любую форму насилия и стремятся обеспечить безопасность иностранных дипломатических миссий.

«Мы призываем иранские власти провести расследование и привлечь к ответственности виновных за нападение. Отметим, что представительства Азербайджана в ряде других стран в последние месяцы также столкнулись с проблемами безопасности. Мы еще раз заявляем, что поддерживаем безопасность всех дипломатических миссий. Мы напоминаем иранскому правительству об ответственности защищать иностранных дипломатов в Иране в соответствии с Венской конвенцией», - отметил Майкл Карпентер.