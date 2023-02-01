Медведев: Украину «раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь»
Увеличенные поставки вооружений в Вооруженные силы России позволят нанести сокрушительное поражение Украине.
Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по итогам посещения конструкторского бюро «Радуга».
«Наши вооруженные силы регулярно и в полном объеме получают ракеты разных типов. Поставки всех видов ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники – ред.) существенно вырастут в 2023 году. Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение», - написал Медведев в своем Telegram-канале.