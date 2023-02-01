ЕС выделит Киеву новый транш военной помощи
Евросоюз выделит Украине седьмой транш военной помощи в 500 млн евро.
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
«В преддверии саммита между Евросоюзом и Украиной Совет сегодня принял меры помощи в рамках Европейского фонда мира, которые предусматривают дальнейшую военную помощь Вооруженным силам Украины. Они состоят из седьмого пакета на сумму в 500 млн евро и новой меры помощи в размере 45 млн евро в поддержку усилий Миссии военной помощи ЕС», - отмечается в заявлении.