Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 17:36

Накануне, 1 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Луиса Боно старшим советником Госдепа по переговорному процессу на Кавказе. Новому советнику поручено взаимодействие с региональными лидерами для продвижения мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Данная кадровая перестановка свидетельствует о том, что дипломатические усилия США, направленные на достижение мира в регионе, не ослабли после декабрьской отставки с этого дипломатического поста Филипа Рикера. Тем не менее международные эксперты прогнозируют, что между Азербайджаном и Арменией начнутся новые столкновения.

В заявлении госсекретаря США говорится, что Луис Боно будет взаимодействовать на двусторонней основе с такими партнерами, как Европейский союз и ОБСЕ, для содействия установлению прямого диалога между Азербайджаном и Арменией. Послужной список Боно впечатляет: он был исполняющим обязанности представителя США в Международном агентстве по атомной энергии, работал дипломатом в Ватикане, а также служил в резерве американской армии и преподавал в военной академии Вест-Пойнт и военном колледже. Напомним, что мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией зашли в тупик в конце прошлого года. Причина в том, что официальный Ереван отошел от ранее достигнутых договоренностей и внес дополнения в предложенный Баку текст мирного соглашения. В результате азербайджанская сторона отказалась от запланированных переговоров в Брюсселе, а Армения бойкотировала встречу, которую планировалось провести в Москве. Президент Ильхам Алиев заявил в интервью местным телеканалам, что 2023 год является последним шансом для Армении достичь мира, и подчеркнул: если армянская сторона решит от него отказаться, то это ее личное дело.

В настоящее время ни одна из площадок для ведения переговоров не активна. Не работают ни брюссельский, ни вашингтонский форматы. Московский формат утратил популярность в Ереване в связи с известной ситуацией на дороге Лачин - Ханкенди. На этом фоне госсекретарь США пытается взять на себя инициативу в регионе, и с этой целью назначает своего нового спецсоветника по кавказским переговорам. Однако трудно сейчас предсказать, добьется ли Боно поставленных перед ним целей. Между тем эксперты «Международной кризисной группы» (ICG), базирующейся в Брюсселе (данный институт часто называют «Теневым ЦРУ» - одним из мозговых центров американской разведки), говорят о высоком риске новых военных столкновений между Азербайджаном и Арменией наподобие боевых действий, имевших место в сентябре 2022 года, хотя и отмечают, что наблюдательная миссия ЕС может помочь эти риски снизить. По оценке ICG, возможная война между Арменией и Азербайджаном приведет к огромным человеческим жертвам, подорвет цели ЕС, России и США по снижению региональной напряженности и в еще большей степени дестабилизирует ситуацию в Евразии. «Поскольку Азербайджан обладает большим военным преимуществом, а Россия отвлечена войной в Украине, мало что может удержать Баку от использования своего превосходства, если он потеряет терпение в переговорах», - пишет ICG, отмечая, что «скоро на Южном Кавказе наступит весна, и таяние снегов расчистит путь для новых военных операций».

ICG выделяет несколько факторов, обеспечивающих Азербайджану преимущество перед Арменией. Отмечается, что за счет доходов от резкого роста цен на экспортируемые энергоносители Азербайджан с 2023 года увеличил военный бюджет примерно на 40 процентов, сформировал новые подразделения «коммандос» и другие специальные силы. По оценке экспертов ICG, азербайджанские военные получают хорошее снаряжение, их арсенал включает в себя передовое вооружение: высокоточные ракеты большой дальности класса «земля-земля», барражирующие боеприпасы и боевые беспилотники, поставляемые Израилем и Турцией. Эксперты «Международной кризисной группы» отмечают, что в ходе боев, имевших место в сентябре прошлого года, азербайджанская армия взяла под контроль все господствующие высоты вдоль границы с Арменией. «С этих позиций они имеют возможность нанести удар далеко вглубь страны, потенциально отрезав южную часть Армении от остальной части в считанные дни», — говорится в отчете. В то же время ICG утверждает, что Армения «ослабла как в относительном, так и в абсолютном выражении».

«Война в Украине не только отвлекла внимание России и уменьшила ее авторитет в качестве эффективного гаранта мира в регионе, но и снизила ее потенциал в качестве партнера Армении в области безопасности. Еревану не хватает оружия, его арсеналы истощены войной 2020 года, но Москва – его традиционный поставщик – направляет оружие на свою собственную войну. В условиях растущей напряженности Еревану необходимо найти новый надежный источник вооружения, для использования которого солдатам не потребовалась бы длительная подготовка», — говорится в докладе. Кроме того, подчеркивается, что ВС Армении также борются «с потрясениями в своей командной структуре и низким моральным духом в своих рядах». Еще один возможный риск военного конфликта возник между Ираном и Азербайджаном. Как известно, после недавнего теракта в посольстве отношения между странами обострились и достигли уровня конфронтации. Эксперты по-разному оценивают перспективы ирано-азербайджанских отношений. В частности, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков говорит, что Баку ведет себя все более активно.