В Грузии предлагают ужесточить условия пребывания для россиян

Грузия может существенно ужесточить порядок пребывания граждан России в стране. Оппозиционная партия «За Грузию» внесла в парламент резолюцию о сокращении срока безвизового пребывания россиян.

Помимо сокращения срока безвизового пребывания россиян в стране, парламентарии настаивают на том, чтобы оставить в силе ограничения по авиаперелетам между двумя странами. В партии «За Грузию» считают, что безвизовый режим вредит безопасности республики, пишут зарубежные СМИ.

Сейчас гражданам России не требуется виза для посещения Грузии. При этом они могут находиться в стране в течение одного года. Чтобы продлить срок пребывания, достаточно покинуть территорию страны и вновь въехать.