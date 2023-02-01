Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 19:14

«Прокси» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии покидают свою штаб-квартиру после недавних ударов беспилотников, которые, как полагают, были нанесены Израилем. Наблюдатели базирующегося в Лондоне сирийского Мониторинга по правам человека (SOHR) в регионе отмечают, что иранские силы начали эвакуацию своих военных баз в районе Эльбукемаль, расположенном на востоке провинции Дейр-эз-Зор. По последней информации, над позициями КСИР пролетают истребители и вертолеты возглавляемой США международной коалиции, а также «неопознанные беспилотники».

Как сообщается, командование сил международной коалиции, опасаясь ответных ударов Ирана по нефтяным месторождениям Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре, усилило воздушное наблюдение для предотвращения возможных атак. В то же время, дислоцирующиеся в этом регионе Сирии силы, связанные с КСИР, начали покидать свои базы, опасаясь новых атак Израиля. Как уже сообщалось, «неопознанные беспилотники» нанесли удар по колонне КСИР, которая перевозила оружие из Ирака в Сирию. В результате, из строя было выведено несколько грузовиков. Сообщается о погибших, в числе которых был высокопоставленный офицер иранской армии. Как известно, до этой атаки израильские беспилотники наносили удары по оружейным заводам и некоторым военным объектам в Иране. Директор SOHR Рами Абуррахман сообщил, что в колонне, атакованной после пересечения ею границы Ирака с Сирией, было не менее 25 грузовиков с боеприпасами. По его словам, «прокси» КСИР действуют, практически, по всей территории Сирии. Среди них иракцы, пакистанцы и афганцы.