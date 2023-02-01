Путин предупреждает: Нам есть чем ответить, бронетехникой дело не закончится

"Нам есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится", - сказал Путин.

России есть чем ответить в случае поставок зарубежных танков, в том числе немецких Leopard, украинским вооруженным силам, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на вечере, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве. Его заявления приводят российские СМИ.

По словам российского лидера, силы, которые якобы ведут необъявленную войну против России, столкнутся с жестким ответом: "Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить".

"Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками "Леопард", на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками бандеровцев", - заявил президент РФ.

Путин подчеркнул, что "те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как об уже свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет совсем другой".