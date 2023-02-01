Эмин Амруллаев встретился с представителями молодежи Азербайджана

По случаю отмечаемого ежегодно 2 февраля в Азербайджане Дня молодежи министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с группой молодежи, добившейся успехов в сфере образования и науки.

Во встрече, прошедшей в Инновационном центре STEAM, также приняли участие студенты - дети шехидов.