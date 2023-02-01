Эмин Амруллаев встретился с представителями молодежи Азербайджана
По случаю отмечаемого ежегодно 2 февраля в Азербайджане Дня молодежи министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с группой молодежи, добившейся успехов в сфере образования и науки.
Во встрече, прошедшей в Инновационном центре STEAM, также приняли участие студенты - дети шехидов.
Министр поприветствовал участников встречи, поздравил каждого из них с Днем молодежи, пожелал успехов. Э.Амруллаев рассказал о возможностях, созданных для получения образования молодежи в Азербайджане. Министр подчеркнул, что грамотное воспитание молодежи и повышение доступности образования являются одними из основных приоритетов молодежной политики, реализуемой под руководством президента Ильхама Алиева.
Говоря об успехах молодежи Азербайджана на олимпиадах, министр отметил, наша страна входит в число 50 лучших стран мира в данном направлении. Подчеркнув, что сегодня подрастает новое интеллектуальное поколение с прогрессивным мировоззрением, министр рассказал о реализуемых государственных программах по обучению молодежи за рубежом, отметил, что молодые люди должны уметь ценить созданные для них возможности.
В свою очередь, молодые люди, принявшие участие во встрече, поделились своими впечатлениями.
Далее Э.Амруллаев ответил на их вопросы, выслушал мнения и предложения, обменялся идеями. В завершение встречи было сделано памятное фото.