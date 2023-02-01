Ожидается участие в этом важном мероприятии еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, высокопоставленных представителей Турции, Италии, США, Великобритании, Грузии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции, Албании, Молдовы, Черногории, Сербии, Украины и Хорватии.

Как сообщалось ранее, 3 февраля в Баку в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору состоятся 9-е заседание министров и впервые в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике 1-е заседание министров.

На заседании будут представлены энергетические компании SOCAR, BP, BOTAŞ, TANAP, TAP, TPAO, TAQA, Bulgargaz EAD, Bulgartransgaz, ICGB, Fluxys, ROMGAZ SA, SACE, Desfa, TotalEnergies, FGSZ Ltd, SNAM, Uniper, Petronas, ACWA Power, Masdar, Fortescue, Future Industries, WindEurope, SolarPower Europe, а также такие финансовые структуры, как Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк инфраструктуры и инвестиций, Азиатский банк развития и другие структуры.

После вступительной сессии мероприятие продолжится пленарными заседаниями на темы «Южный газовый коридор и министерская сессия по зеленой энергетике», «Южный газовый коридор: расширение доступных, стабильных и безопасных поставок природного газа» и «Зеленая энергетика: поставки ветряной энергии Каспийского моря на европейские энергетические рынки».

В рамках Консультативного совета также планируется провести первое заседание руководящего комитета по реализации Соглашения о стратегическом партнерстве в области зеленой энергетики, подписанного между правительствами Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии.

В завершение мероприятия состоится пресс-конференция по итогам 9-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.