Мишустин Пашиняну: Трехсторонние договоренности должны быть выполнены

Москва считает важным выполнение трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, это отвечает интересам всего региона, а также выступает за разблокирование транспортных и экономических связей на Южном Кавказе. Так сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Армении Николом Пашиняном в Алматы (Казахстан).

По словам российского премьера, РФ традиционно выступает "за разблокирование экономических и транспортных связей в Закавказье, считаем важным обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами России, Армении и Азербайджана".

Председатель российского правительства подчеркнул, что "создание новых транспортных, инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств региона".