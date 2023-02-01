Аналитики подсчитали, сколько техники потеряла Россия в Украине

Только по визуально подтвержденным данным Россия потеряла более 9 000 транспортных средств и единиц тяжелого вооружения с начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. The Insider пишет, что такие данные привел аналитический проект Oryx.

Проект опубликовал список, в который вошли только уничтоженные транспортные средства и оборудование, о которых имеются фото- и видеоматериалы. Таким образом, количество уничтоженной техники значительно больше названного числа.

Стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, минометы, барражирующие боеприпасы, беспилотники, используемые в качестве беспилотных приманок, гражданские автомобили, прицепы и устаревшее оборудование не включены в этот список.