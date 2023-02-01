Германия и Нидерланды создают единую армию

По его словам, сухопутные войска Нидерландов имеют три боевые бригады, две из них уже интегрированы в немецкие вооруженные силы. Объединение последней оставшейся бригады численностью 3 000 солдат «может произойти уже в апреле». Интеграция не затронет только элитное подразделение армии Нидерландов Korps Commandotroepen.

Совместная группировка будет насчитывать 50 тысяч человек, в том числе 8 тысяч из Нидерландов. Страны планируют заняться унификацией военных уставов и совместными закупками вооружения.

Интеграция вооруженных сил двух стран началась после окончания холодной войны, когда государства начали сокращать расходы на оборонку. Первый немецко-голландский корпус был создан в 1993 году на базе 1-го корпуса бундесвера. Штаб корпуса находится в немецком Мюнстере. Сейчас он входит в состав Сил быстрого реагирования НАТО. Интеграцию сил двух стран облегчает то, что на вооружении двух стран по большей части стоит одинаковая техника. Основным боевым танком армии Нидерландов является немецкий Leopard 2, основным бронетранспортером — машина Boxer совместной разработки немецких Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall AG и нидерландской Stork.