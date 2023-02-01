МИД Турции вызвал послов девяти стран

В МИД Турции вызвали послов девяти стран, в том числе шести, закрывших консульства в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на источники.

Ранее консульства в Турции закрыли Великобритания, Франция, Нидерланды, Швейцария, Германия и Швеция из-за якобы угроз террористической опасности. Как отмечает телеканал, ожидается, что в ходе встречи МИД озвучит реакцию Турции на действия упомянутых стран.