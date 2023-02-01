Алиев о новом этапе сотрудничества Азербайджана и Румынии

Энергетика, безусловно, является не только вопросом румыно-азербайджанских отношений, но и вопросом, стоящим в центре мировой повестки дня. На протяжении многих лет азербайджанская нефтяная компания SOCAR действует в Румынии, у нее там более 70 автозаправочных станций и несколько топливных депо. Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Глава государства отметил: «Сегодня наше сотрудничество выходит на новый этап. Во время моего визита в Бухарест было подписано соглашение о поставке природного газа в Румынию. Таким образом, азербайджанский газ достигнет нового адреса на европейском пространстве, и параллельно с этим, используя возможности Румынии, он будет транспортироваться в другие европейские страны».

Президент Алиев также указал, что, хотя торговый оборот увеличился более чем вдвое, он пока не соответствует желаемому уровню. «Большую часть нашего торгового оборота составляет сырая нефть, экспортируемая из Азербайджана в Румынию. Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации нашего торгового оборота, и надеюсь, что деятельность межправительственной комиссии будет преследовать именно эту цель... Так что и в торгово-экономической сфере могут быть хорошие результаты», - подчеркнул глава государства.

По словам президента Азербайджана, «Румыния и Азербайджан на протяжении многих лет развивают свои связи на основе стратегического партнерства. Подписаны два документа о стратегическом партнерстве. Вопросы, которые мы сегодня обсудили и решили, действительно имеют стратегическое значение. Наши политические связи находятся на очень высоком уровне, и взаимные визиты еще раз демонстрируют это».