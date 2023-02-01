Европарламент призвал подготовить принятие Украины в ЕС

В частности, в резолюции Европарламент призывает ЕС "работать над началом переговоров о вступлении и поддерживать дорожную карту с изложением следующих шагов для обеспечения присоединения Украины к единому рынку ЕС".

Европарламент принял резолюцию, где изложил свои ожидания от саммита ЕС-Украина, который состоится в Киеве 3 февраля. Документ поддержали 489 депутатов, против – 36, воздержались – 49, сообщается на сайте ЕП в четверг, 2 февраля.

Евродепутаты призвали власти Украины "как можно скорее провести существенные реформы, чтобы страна пришла в соответствие с критериями членства в ЕС".

Также резолюция указывает на необходимость усиления поддержки Украины. Государства-члены ЕС должны "увеличить и ускорить военную помощь Киеву, в частности предоставление оружия, но также оказать необходимую политическую, экономическую, инфраструктурную, финансовую и гуманитарную поддержку".

В документе содержится призыв уделить первоочередное внимание на предстоящем саммите ЕС-Украина комплексному пакету мер по восстановлению Украины. Он должен быть направлен на оказание помощи и восстановление страны в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. Такая поддержка, по их мнению, также поможет стимулировать экономический рост в Украине после завершения военных действий.

Оценивая потребности Украины в восстановлении, резолюция повторяет призыв Европарламента использовать замороженные в Европе российские средства, включая активы бизнесменов РФ.