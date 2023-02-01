Ильхам Алиев: Это стратегический проект, соединяющий два моря...

Азербайджан два года назад успешно реализовал проект ТАР, являющийся заключительным сегментом Южного газового коридора, и стал надежным энергетическим партнером для Евросоюза. Это отмечают лица, которые руководят Евросоюзом. Это еще раз подтверждает Меморандум о стратегическом партнерстве по природному газу, подписанный в прошлом году в Баку между Евросоюзом и Азербайджаном. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в расширенном составе.

Глава государства также указал, что в направлении зеленой энергетики предпринят очень важный шаг: "Завтра состоится первый Консультативный совет по зеленой энергетике. Это стратегический проект, проект, требующий огромных инвестиций, проект, связывающий несколько стран, проект, соединяющий два моря. Мы надеемся, что завтрашнее первое заседание руководящего комитета предложит также дорожную карту для совместной деятельности в будущем".

Ильхам Алиев подчеркнул, что «в то же время приоритетными могут быть и другие сферы, в том числе транспортная. Есть очень хорошие возможности для углубления сотрудничества между портами Баку и Констанца».

Президент Азербайджана выразил уверенность, что как газовый, так и зеленый энергетический коридоры приведут к прекрасным результатам, в том числе и в сфере транспорта.