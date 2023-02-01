Йоханнис анонсировал соглашение между SOCAR и Romgaz

Южный Кавказ имеет важное значение как для Румынии, так и Евросоюза, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в заявлении для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

«Азербайджан является первой страной в регионе Южного Кавказа, сотрудничество с которой Румыния вывела на уровень стратегического партнерства, это произошло в 2009 году. Наряду с этим, наша страна является первым членом Европейского Союза, подписавшим с Азербайджаном документ о стратегическом партнерстве», - отметил президент Румынии.

Клаус Йоханнис сказал, что «завтра государственные нефтяные компании двух стран – Romgaz и SOCAR - подпишут новое соглашение. Согласно данному соглашению в 2023-2024 годах в нашу страну будет транспортироваться дополнительный газ. Оба поддерживаемых Европейской комиссией проекта – и Южный газовый коридор, и подводный кабель, который будет проложен для транспортировки электроэнергии, производимой в Азербайджане из возобновляемых источников энергии, внесут ощутимый вклад в обеспечение энергобезопасности в Евросоюзе».

Президент Румынии отметил, что на протяжении 30 лет Румынию и Азербайджан связывают прекрасные дипломатические и политические отношения. Он напомнил о визите президента Ильхама Алиева в 2022 году в Бухарест. В ходе этого визита было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.

Йоханнис подчеркнул, что Румыния готова к реализации региональных проектов важного стратегического значения, сотрудничеству в сферах энергетики, торговли, инвестирования, цифровизации и сельского хозяйства.