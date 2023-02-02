Северная Корея отправит военных «восстанавливать Донбасс»

Распоряжение поступило 20 января. Его получили компании Cholhyon Construction и Kumrung Construction, имеющие отношение к Минобороны КНДР. Они должны были отобрать мужчин от 19 до 27 лет до конца января.

По словам источников, учитывая связь компаний с военным ведомством, Северная Корея собирается отправить в Донбасс «солдат или полицейских, а не гражданских лиц», поскольку их «легче контролировать».

Точное число граждан КНДР, которых отправят на оккупированные территории Украины, неизвестно. По оценкам собеседников издания, «первая партия» будет насчитывать 300-500 человек. Северокорейцы должны быть женаты, чтобы члены их семей оставались в стране, — это якобы поможет избежать дезертирства. Скорее всего, их «командируют» в середине февраля или в марте. В приказе не уточняется, какие задачи будут поставлены перед силовиками по прибытии на восток Украины. Однако источники считают, что скорее всего, граждане КНДР займутся «восстановительными работами» и участвовать в боевых действиях не будут. Что получит Пхеньян взамен, неизвестно. Издание отмечает, что правительство КНДР может направить дополнительный доход военных в бюджет страны.