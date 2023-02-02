Путин заявил, что главная задача – сохранить Россию

Президент РФ Владимир Путин назвал главной задачей сохранение России и создание условий для ее развития, отметив, что она будет решена.

«Наша главная задача – обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития поступательного, для ее укрепления, и эта задача, безусловно, будет решена», – сказал глава российского государства, которого цитируют российские СМИ.

По его словам, одна из составляющих работы для достижения этой общей цели – это возрождение, сохранение исторической памяти.