Израильский генерал: «Кинжал Ирана приставлен нам к горлу»

«Кинжал Ирана приставлен нам к горлу, правительство Нетаниягу должно принять решение, время пришло», - сказал экс-командующий.

«Кинжал Ирана приставлен нам к горлу». Так сказал бывший командующий Военно-морских сил Израиля генерал Элиэзер Маром Чайни во время интервью израильским СМИ.

Отметим, что в среду сообщалось, что постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амид Саид Иравани в письме, направленном генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности организации, обвинил Израиль в субботней атаке дронов на военный объект в Исфахане. Посол Ирана заявил, что полученные данные указывают на то, что Израиль «несет ответственность за эту попытку акта агрессии».

Иран утверждает, что повреждения от ударов были незначительны. Израильские СМИ, ссылаясь на данные западных спецслужб, сообщили, что все беспилотники достигли цели. Израиль произошедшее не комментировал, не опровергал и не подтверждал, что он стоит за атакой. Однако Иран уверен, что удар прилетел именно оттуда, и посол Ирана в ООН заявил, что страна оставляет за собой право решительно реагировать на любые угрозы или неправомерные действия Израиля.

Американские СМИ цитируют неназванных чиновников, которые якобы утверждают, что удары беспилотниками нанес именно Израиль. Если это подтвердится, это будет первой подобной атакой против военных объектов Ирана, проведенной новым израильским правительством под руководством Беньямина Нетаньяху, которое было сформировано в конце декабря, отмечает BBC.