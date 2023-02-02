Закрыт выезд из России на границе с Грузией

КПП «Верхний Ларс» — проезд через единственный пропускной пункт на границе с Грузией — закрыт «до особого распоряжения», пишут российские СМИ со ссылкой на сообщение главного управления МЧС РФ по Северной Осетии.

«Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 19:15 2 февраля 2023 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили решение ухудшением погодных условий в Грузии. В связи с этим якобы невозможно обеспечить безопасность движения автомобилей. В МЧС также сослались на рекомендации пограничной полиции Грузии.

Верхний Ларс — единственный пункт пропуска на границе России и Грузии. После начала первой волны мобилизации на нем образовались многокилометровые очереди из людей, пытавшихся покинуть Россию.