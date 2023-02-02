Впервые за пять лет: госсекретарь США встретится с Си Цзиньпином

Госсекретарь США Энтони Блинкен собирается посетить Китай. В ходе предстоящего в начале февраля визита в Пекин высокопоставленный американский чиновник намерен провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, поездка Блинкена в Китай начнется в предстоящее воскресенье, 5 февраля, и продлится два дня. Газета отмечает, что Блинкен станет первым за пять лет госсекретарем США, который проведет встречу с лидером Поднебесной.

Помимо Блинкена, ожидается, что в конце текущего года КНР посетит глава американского Минфина Джанет Йеллен.