Разведка Украины: Путин приказал полностью захватить Донецкую и Луганскую области

Президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам полностью захватить к марту Донецкую и Луганскую области Украины. Об этом Kyiv Post рассказал представитель Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, уже есть признаки того, что Россия готовится к новому наступлению на Донбасс.

«Мы наблюдаем, что российские... силы передислоцируют на восток дополнительные ударные группы, части, вооружение и военную технику», — сказал Черняк.

Не сумев захватить Киев, как это предусматривалось в первоначальном плане, Кремль сократил цель войны до захвата Донецкой и Луганской областей, которые он частично контролировал с 2014 года, говорит Черняк.