Акар анонсировал переговоры делегаций Турции, России и Сирии

Делегации оборонных ведомств Турции, России и Сирии в ближайшее время проведут переговоры на техническом уровне в продолжение прошедших в декабре переговоров в Москве, заявил в четверг, 2 февраля, турецкий министр обороны Хулуси Акар.

«В ближайшие дни наши делегации проведут встречи на техническом уровне в продолжение предыдущих переговоров», - приводит слова министра сайт Министерства национальной обороны Турции.

В декабре прошлого года в Москве состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии. В ходе встречи в Москве министр обороны Турции Хулуси Акар, глава Минобороны России Сергей Шойгу и их сирийский коллега Али Махмуд Аббас договорились создать трехстороннюю комиссию.