Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 00:57

Подписание исторического документа - «Меморандума о взаимопонимании и стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом в области энергетики», реализация которого уже началась, стало кульминационной точкой продуманной, долговременной стратегии Ильхама Алиева, вобравшей в себя как диверсификацию добычи и переработки собственных углеводородных ресурсов, так и инновационный подход к производству зеленой энергии.

Беспроигрышный меморандум Алиева и Урсулы О том, что обязательства Азербайджана перед Евросоюзом стать одним из самых надежных гарантов его энергетической безопасности были следствием глубоко продуманного решения, основанного на четком анализе ресурсной базы и реальных перспектив азербайджанской экономики, свидетельствует статистика. Если в 2021 году экспорт природного газа Азербайджана только на рынки Евросоюза составлял 8,2 миллиарда кубометров, то в 2022-м он уже равнялся 11,3 миллиарда кубометров, а в нынешнем, 2023-м, составит не менее 11,6 миллиарда кубометров. Общий же объем природного газа, который Азербайджан в 2023 году намерен экспортировать, составит примерно 24 миллиарда кубометров. Для сравнения: в 2021 году за рубеж было продано 19 миллиардов кубометров природного газа. Таким образом, и для Баку, и для Брюсселя, подписавших «Меморандум о стратегическом партнерстве», этот документ является на сто процентов беспроигрышным: в той же степени, в какой Европе нужен для поддержания энергетической безопасности природный газ, Азербайджану необходим надежный рынок сбыта для своих огромных запасов энергоресурсов. Впрочем, чтобы полностью завоевать доверие Евросоюза и стать его стратегическим партнером, Азербайджану пришлось проделать долгий и очень непростой путь, начавшийся с идеи Южного газового коридора (ЮГК).

Своеобразным «прологом» к возникновению ЮГК можно считать 2007 год, когда был введен в эксплуатацию газопровод Баку - Тбилиси - Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод). После чего газ, добываемый в рамках первой очереди месторождения «Шахдениз», начал экспортироваться по трубам в Грузию, Турцию и Грецию. В 2011 году между Азербайджаном и Еврокомиссией была подписана совместная Декларация по проекту Южного газового коридора, ставшая, по существу, начальным этапом его реализации. 29 октября 2013 года распоряжением Ильхама Алиева была создана Государственная комиссия по защите интересов Азербайджана и оказанию государственной поддержки участникам в рамках проекта «Южный газовый коридор». А уже 20 сентября 2014 года, в двадцатую годовщину «Контракта века» (имеется в виду крупномасштабный международный контракт о совместной разработке трёх нефтяных месторождений – «Азери-Чираг-Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря – ред.), в Сангачале состоялась церемония закладки первого камня проекта «Южный газовый коридор» с участием глав государств и правительств, а также министров и глав международных компаний стран Юго-Восточной Европы. На этой церемонии Азербайджан предстал инициатором, акционером и хозяином этого стратегически важного проекта. Вначале к инициативе Азербайджана присоединились Турция и Грузия, позже - Италия, Греция, Болгария и Албания. Сегодня к ЮГК намерены присоединиться Босния и Герцеговина, Хорватия и Черногория. Идея Алиева, поддержка Эрдогана Однако предыстория, связанная с подписанием «Меморандума о взаимопонимании и стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом в области энергетики», была бы неполной, если оставить за скобками хронику реализации двух важнейших проектов с участием Азербайджана. Один из них – это проект TANAP (Трансатолийский газопровод), подписанный в 2012 году в Стамбуле по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева и тогда еще премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Торжественная церемония по случаю ввода в эксплуатацию TANAP состоялась 12 июня 2018 года в турецком городе Эскишехир. А спустя восемнадцать месяцев, 30 ноября 2019 года, в городе Ипсала в турецкой провинции Эдирне состоялось уже официальное открытие части TANAP, соединяющейся с Европой, после чего строительство газопровода было полностью завершено.

А второй – это проект TAP (Трансадриатический газопровод), который должен был соединить границу Турции с югом Италии для доставки азербайджанского газа на европейский рынок уже по трубопроводу TANAP. Строительство этого газопровода было завершено в 2020 году. В результате два эти проекта позволили реализовать «Южный газовый коридор», соединив месторождение «Шахдениз» с югом Италии. С 31 декабря 2020 года товарный природный газ из Азербайджана транспортируется в Европу по ТАР. Вот так была реализована идея Ильхама Алиева проложить в диверсифицированной форме для богатых газовых ресурсов Азербайджана кратчайший и наиболее безопасный путь на рынки Турции и Европы. Проект на века Казалось бы, создав стратегический союз с Евросоюзом в области энергетики и обретя таким образом надежные рынки сбыта, Азербайджан сумел достойно и в высшей степени грамотно распорядиться своими природными ресурсами. Кроме того, подтвержденные запасы газа Азербайджана составляют 2,6 триллиона кубометров, а прогнозируемые - около трех триллионов кубометров. А потенциал месторождения «Умид», составляющий более 200 миллиардов кубометров, а также работы по разработке блока «Д 230» и газового месторождения «Шафаг-Асиман», начатые с компанией British Petroleum, являющейся также оператором проектов «Шахдениз» и «Азери-Чираг-Гюнешли», позволяют Азербайджану быть признанным и надежным поставщиком углеводородных ресурсов на протяжении, как минимум, ближайших 100 лет. Однако планы президента Ильхама Алиева простираются значительно дальше границ традиционной, сырьевой энергетики. Глава Азербайджана строит еще один энергомост в Европу, и это уже не просто планы, а поэтапно реализуемая программа, в которой цель Ильхама Алиева - не ограничиваться поставкой традиционных углеводородов, а превратить Азербайджан в важного поставщика в Европу электроэнергии, в основном «зеленой» - базируется на расчетах и анализе специалистов.

Во всем, что касается возобновляемых источников энергии, в Азербайджане, потенциал солнца на суше составляет более 27 гигаватт, а потенциал ветра в азербайджанском секторе Каспийского моря - 157 гигаватт. К 2027 году Азербайджан планирует произвести вместе с одним из своих стратегических инвесторов 3 гигаватта ветровой и 1 гигаватт солнечной энергии. При этом 80 процентов выработанной энергии пойдет на экспорт. А к 2037 году планируется создать дополнительно не менее 6 гигаватт. Обнаруженный в недавнем прошлом колоссальный потенциал зеленой энергии еще больше повышает энергетическую значимость Азербайджана. А уже реализованные проекты, связанные с зеленой энергетикой, делают еще более конструктивным процесс сближения Азербайджана с Европой. В этой связи трудно переоценить «Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии», подписанное в Бухаресте 17 декабря 2022 года. Тот факт, что соглашение это подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Румынии Николае Чуке, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а в церемонии подписания участвовали президент Румынии Клаус Йоханнис и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, лишь подтверждает, что документ этот, в соответствии с которым Азербайджан будет поставлять зеленую энергию в Европу, подписан, как принято говорить в таких случаях, на века. «Соглашение о стратегическом партнерстве» предусматривает прокладку по дну Черного моря силового кабеля, по которому зеленая энергия будет доставляться из Азербайджана в Европу. Таким образом, Азербайджан будет более полно и всесторонне участвовать в обеспечении энергетической безопасности Старого Света.

В документе также зафиксировано, что зеленая энергия и зеленый водород являющиеся новыми элементами в энергетическом диалоге между Азербайджаном и Евросоюзом, являются областями с безграничными перспективами, которые принесут большую пользу экономике Азербайджана. В этой связи нет необходимости комментировать решение руководства British Petroleum инвестировать в строительство в Джебраиле электростанции на солнечной энергии мощностью 230 мегаватт, которая станет первым подобным объектом на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях. Важно учесть, что при этом электроэнергия будет передаваться по Зангезурскому коридору. Именно с этой целью в Джебраильском районе строится также крупная приемно-преобразовательная станция. Если же добавить, что минимальный потенциал солнечной и ветровой энергии в Карабахе и Восточном Зангезуре, объявленных «зоной зеленой энергетики», составляет 9200 мегаватт, а потенциал гидроэнергетики - не менее 600 МВт, то становится понятно, почему на освобожденных территориях планируется построить более тридцати средних и малых ГЭС, пять из которых уже введены в эксплуатацию.