Подальше от России: президент Польши готов построить железный занавес до неба

Президент Польши Анджей Дуда готов восстановить железный занавес, если на востоке будет государство, «которое хочет убивать своих соседей». Об этом сообщает PAP.

По словам Дуды, Польша приложит все усилия, чтобы не дошло до региональной войны в Европе. «Мы в этом моменте мобилизуемся. Увеличиваем лимит наших оборонных расходов, они недавно превысили уровень 2% от ВВП и будут на уровне 4% в 2023 году. Польское общество это понимает», - сказал Дуда.