Подальше от России: президент Польши готов построить железный занавес до неба
Президент Польши Анджей Дуда готов восстановить железный занавес, если на востоке будет государство, «которое хочет убивать своих соседей». Об этом сообщает PAP.
По словам Дуды, Польша приложит все усилия, чтобы не дошло до региональной войны в Европе. «Мы в этом моменте мобилизуемся. Увеличиваем лимит наших оборонных расходов, они недавно превысили уровень 2% от ВВП и будут на уровне 4% в 2023 году. Польское общество это понимает», - сказал Дуда.
«Я готов к тому, что железный занавес будет отстроен, если мы будем иметь дело с агрессивным государством на восточной границе, которое хочет убивать своих соседей, которое хочет забрать их землю, которое хочет отобрать их свободу. Поэтому я готов построить железный занавес до облаков просто для того, чтобы они держались от нас подальше», - заявил Дуда, добавив, что поляки больше никогда не хотели бы увидеть у себя «русский мир».
«Пусть Россия заберет себе свой русский мир, раз им он нравится. Нам не нравится», - заявил президент Польши.