Армянский фонд купил у финнов один из крупнейших бизнес-центров в России

Это первый актив Balchug Capital в недвижимости в России. «Но, надеюсь, не последний», — сказал изданию Амарян, не раскрыв при этом суммы сделки, но отметив, что цена покупки была привлекательной.

Армянский фонд Balchug Capital, основанный бизнесменом Давидом Амаряном, купил у финских компаний EKE и Vicus бизнес-центр Pulkovo Sky около аэропорта Пулково в Петербурге, пишет РБК со ссылкой на данные единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и единого государственного реестра недвижимости.

«Это качественный объект, крупнейший в Северной столице. Спрос на коммерческую недвижимость такого уровня будет всегда», — говорит армянский бизнесмен.

Бизнес-центр Pulkovo Sky состоит из трех 14-этажных башен. Их общая площадь составляет 76 тыс. кв.м, арендная — 45 тыс. кв.м. Офисный комплекс относится к классу А, то есть наиболее дорогому с точки зрения аренды.

Давид Амарян создал Balchug Capital в 2010 году, занимает должность гендиректора компании, курирует всю ее инвестиционную деятельность, пишет издание. Начинал финансовую карьеру в США, затем работал в Москве. Сейчас живет и работает в Армении, отмечают в пресс-службе Balchug Capital. До 2009 года Давид Амарян пять лет работал в компании «Тройка Диалог», которую основал Рубен Варданян. Затем вместе с братом Варданом Амаряном создал инвесткомпанию Copperstone Capital. Через несколько лет изменил название фирмы на Balchug Capital. В прошлом году активно инвестировал в российский фондовый рынок, упавший после вторжения России в Украину. Он покупал акции «Роснефти», ЛУКОЙЛ, «Газпрома», Сбербанка и других компаний, писала Wall Street Journal. Фонд приобретал подешевевшие российские акции и в 2014 году, когда иностранные инвесторы покидали рынок после аннексии Крыма.