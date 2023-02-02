В середине января президент США Джо Байден поручил главе ЦРУ Уильяму Бернсу посетить Киев и Москву, чтобы оценить готовность сторон к переговорам. Об этом сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, ссылаясь на осведомленных немецких политиков.

По данным издания, Бернс предложил план, в соответствии с которым Украине было предложено «отказаться от земли ради мира», а России – «земля в обмен на мир». По информации издания, скорее всего, речь шла о территории Донецкой и Луганской областей. Обе страны в итоге отказались. Украина, как отмечается, не захотела отдавать земли, а в России полагают, что в перспективе смогут занять еще больше территории.

По словам источников швейцарского издания, в Белом доме есть разногласия по поводу завершения войны в Украине. Так, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава ЦРУ Уильям Бернс желают завершить военные действия как можно скорее и «сфокусироваться на проблеме Китая». Тогда как глава Госдепа Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин не хотят, чтобы Россия «разрушила международную систему безопасности». Они выступают за более активную военную поддержку Украины.

Как сообщает источник, именно провал «миротворческой миссии» стал причиной получения согласия на поставку танков Abrams со стороны Соединенных Штатов, что также оказало влияние на решение канцлера ФРГ Шольца одобрить поставки Leopard 2.