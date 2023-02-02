Глава МИД Венгрии прилетел в Баку

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Баку для участия в заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору. Об этом Сийярто написал на своей странице в Facebook.

По его словам, во встрече примут участие его коллеги из стран Юго-Восточной Европы. "Надеемся, что нам удастся добиться существенного прогресса в конкретизации планов диверсификации. Приобретение увеличенного количества природного газа из Азербайджана является наиболее реалистичным сценарием с точки зрения новых источников природного газа в Центральной Европе", - отметил Сийярто.