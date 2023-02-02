Сенаторы просят Байдена не отправлять Турции F-16

Несколько сенаторов США попросили президента Джо Байдена отсрочить продажу Турции истребителей F-16 до момента, пока Анкара не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, следует из обращения конгрессменов.

«Конгресс не может рассматривать возможность дальнейшей поддержки Турции, в том числе продажу самолетов F-16, пока Анкара не завершит ратификацию протоколов о вступлении», — говорится в заявлении чиновников, которое цитирует Интерфакс.

Инициативу поддержали более 20 представителей обеих политических партий: демократы и республиканцы сошлись во мнении, что принятие Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс поможет укрепить блок.