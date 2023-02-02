Bloomberg: Украине придется отойти от Бахмута и ждать танки
В США советуют Украине тянуть время в ожидании нового оружия. Также придется отойти от города Бахмут, где в последние месяцы идут ожесточенные бои, чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления. Об этом информирует Bloomberg.
"По словам чиновника, США советуют украинским силам тянуть время, чтобы позволить танкам и другому вооружению прибыть. Чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на юге, Украине, возможно, также придется вскоре вывести свои войска из восточного города Бахмут, заявили американские и европейские чиновники, присудив России символическую победу", - пишет издание.
Отмечается, что отступление из Бахмута не окажет значительного стратегического влияния на войну. По словам высокопоставленного американского чиновника, украинские войска, скорее всего, установят оборонительные линии очень близко к тому месту, где сейчас проходит линия фронта.
Ожидается, что из Бахмута Россия будет продвигаться к Славянску и Краматорску: "Ее войскам вряд ли удастся захватить всю восточную часть Донецкой области в ближайшее время, учитывая огромные размеры территории".
Если Украина сосредоточится на юге весной и летом, то сможет открыть возможности вокруг Крыма, поскольку российские военные будут отрезаны от поставок. В то же время Россия может попытаться оттеснить украинские силы как можно дальше на север, подальше от Крыма. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Украина вряд ли сможет вернуть Крым в ближайшее время.
Тем не менее, если Украине удастся вернуть себе территорию на юге в районе Мелитополя и разделить российские границы между Крымом и востоком страны до конца лета, Киев создаст почву для нескольких тяжелых месяцев для Путина и его войск. Собеседники издания считают, что война, вероятно, затянется до 2024 года.