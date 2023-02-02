Bloomberg: Украине придется отойти от Бахмута и ждать танки

"По словам чиновника, США советуют украинским силам тянуть время, чтобы позволить танкам и другому вооружению прибыть. Чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на юге, Украине, возможно, также придется вскоре вывести свои войска из восточного города Бахмут, заявили американские и европейские чиновники, присудив России символическую победу", - пишет издание.

В США советуют Украине тянуть время в ожидании нового оружия. Также придется отойти от города Бахмут, где в последние месяцы идут ожесточенные бои, чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления. Об этом информирует Bloomberg.

Отмечается, что отступление из Бахмута не окажет значительного стратегического влияния на войну. По словам высокопоставленного американского чиновника, украинские войска, скорее всего, установят оборонительные линии очень близко к тому месту, где сейчас проходит линия фронта.

Ожидается, что из Бахмута Россия будет продвигаться к Славянску и Краматорску: "Ее войскам вряд ли удастся захватить всю восточную часть Донецкой области в ближайшее время, учитывая огромные размеры территории".

Если Украина сосредоточится на юге весной и летом, то сможет открыть возможности вокруг Крыма, поскольку российские военные будут отрезаны от поставок. В то же время Россия может попытаться оттеснить украинские силы как можно дальше на север, подальше от Крыма. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Украина вряд ли сможет вернуть Крым в ближайшее время.

Тем не менее, если Украине удастся вернуть себе территорию на юге в районе Мелитополя и разделить российские границы между Крымом и востоком страны до конца лета, Киев создаст почву для нескольких тяжелых месяцев для Путина и его войск. Собеседники издания считают, что война, вероятно, затянется до 2024 года.