Эльмир Алиев, отдел спорта 02:52

Руководитель Голландской боксерской ассоциации Борис ван дер Ворст подробно рассказал о том, как в Армении наглым образом сфальсифицировали выборы на пост президента Международной ассоциации бокса (IBA), а он сам, будучи претендентом на эту должность, подвергался угрозам и издевательствам. Дело дошло до того, что поддерживавшие Ван дер Ворста американцы приставили к нему трех телохранителей, так как безопасность голландца в Ереване не была гарантирована, сообщает haqqin.az со ссылкой на нидерландское издание de Volkskrant.

Президентом Международной ассоциации бокса (IBA) является, как пишет голландское СМИ, «сомнительный россиянин» Умар Кремлев, «а деньги в основном поступают от «Газпрома» - российской государственной компании». Ван дер Ворст трижды претендовал на пост президента IBA. И все попытки были безуспешными, хотя он пользуется поддержкой западных стран, таких как США, Англия, Австралия и Германия. В настоящее время наблюдается острый кризис. Бокс может исчезнуть из программы Олимпиад. Это результат злоупотреблений в 2016 году, когда не менее 36 представителей судейского корпуса были отстранены во время Игр в Рио за коррупцию и договорные бои. В декабре 2020 года Ван дер Ворст проиграл выборы Кремлеву. В конце 2021 года МОК пригрозил убрать бокс из программы Олимпиады-2028. В ответ на это голландец сформировал «группу единомышленников из национальных федераций бокса, включая США», сообщает голландское издание.

«Для американцев Олимпийские игры в своей стране без бокса невообразимы, - говорит Борис ван дер Ворст. - В письме Кремлеву мы просили его обсудить угрозу 2028 года, но он отказался. Мы продолжали задавать критические вопросы о том, как Кремлев и его правление намерены сохранить бокс олимпийским. Их раздражение в отношении нас возрастало, и в то же время к нам присоединялось все больше и больше стран. Затем я решил, как лицо оппозиции, снова подать свою кандидатуру на пост президента IBA. Я видел в этом единственный способ спасти олимпийский бокс. Во многих странах, например, в Нидерландах, финансирование такого вида спорта, как бокс, зависит от участия в Олимпийских играх. Таким образом, на карту поставлено олимпийское будущее, будущее всего бокса. Предвыборный конгресс проходил в Стамбуле, и сначала все шло хорошо. В первый день президент МОК Томас Бах разослал всем 204 боксерским федерациям письмо с резкой критикой Кремлева. Бах писал, что голосование за Кремлева - это голосование против олимпийского бокса, а если вы голосуете за Ван дер Ворста, то вы голосуете за участие в Олимпийских играх. У нас был серьезный отрыв от Кремлева. Конечно, он тоже это знал. Накануне выборов избирательная комиссия неожиданно признала меня нелегитимным. Это был последний вариант, к которому мог прибегнуть мой оппонент».

В итоге Кремлев был переизбран без борьбы. Однако несколько недель спустя Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил дисквалификацию Ван дер Ворста, а вместе с ней и выборы незаконными, и постановил, что необходимо провести еще один избирательный конгресс. «Мы хотели провести съезд в нейтральной Швейцарии, в том числе в качестве сигнала Международному олимпийскому комитету, - продолжает Ван дер Вортс. - Но была выбрана столица Армении Ереван. Армения - союзник России. «Даже если Бог будет на вашей стороне, вы не выиграете там выборы», - сказал мой украинский руководитель избирательной кампании, на дом которого буквально падали бомбы, когда мы разговаривали с ним по видеосвязи. Незадолго до этого в Ереване прошел чемпионат Европы, на котором Федерация бокса Армении оказывала огромное давление на судей, чтобы они выносили решения в пользу армянских боксеров. Семь западноевропейских судей, которые их не послушались, были отправлены домой под предлогом того, что их безопасность якобы не может быть гарантирована. Это, а также решение CAS побудили МОК в июне выступить с заявлением, в котором они фактически отвернулись от Международной ассоциации бокса». Борис Ван дер Ворст говорит, что в Ереване его безопасность не могла быть гарантирована. «В Армении у меня не было никаких шансов против соперника, который не брезгует ничем. Я знаю бесчисленное количество историй о манипуляциях, подкупах, угрозах. В Армении американцы приставили ко мне трех телохранителей, но Ереван, как и ожидалось, стал сплошным издевательством».