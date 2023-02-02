Армения подтасовала международные выборы США и МОК возмущены

Эльмир Алиев, отдел спорта

Руководитель Голландской боксерской ассоциации Борис ван дер Ворст подробно рассказал о том, как в Армении наглым образом сфальсифицировали выборы на пост президента Международной ассоциации бокса (IBA), а он сам, будучи претендентом на эту должность, подвергался угрозам и издевательствам. Дело дошло до того, что поддерживавшие Ван дер Ворста американцы приставили к нему трех телохранителей, так как безопасность голландца в Ереване не была гарантирована, сообщает haqqin.az со ссылкой на нидерландское издание de Volkskrant.

Борис ван дер Ворст

Президентом Международной ассоциации бокса (IBA) является, как пишет голландское СМИ, «сомнительный россиянин» Умар Кремлев, «а деньги в основном поступают от «Газпрома» - российской государственной компании». 

Ван дер Ворст трижды претендовал на пост президента IBA. И все попытки были безуспешными, хотя он пользуется поддержкой западных стран, таких как США, Англия, Австралия и Германия. 

В настоящее время наблюдается острый кризис. Бокс может исчезнуть из программы Олимпиад. Это результат злоупотреблений в 2016 году, когда не менее 36 представителей судейского корпуса были отстранены во время Игр в Рио за коррупцию и договорные бои.

В декабре 2020 года Ван дер Ворст проиграл выборы Кремлеву. В конце 2021 года МОК пригрозил убрать бокс из программы Олимпиады-2028. В ответ на это голландец сформировал «группу единомышленников из национальных федераций бокса, включая США», сообщает голландское издание.

Умар Кремлев

«Для американцев Олимпийские игры в своей стране без бокса невообразимы, - говорит Борис ван дер Ворст. - В письме Кремлеву мы просили его обсудить угрозу 2028 года, но он отказался. Мы продолжали задавать критические вопросы о том, как Кремлев и его правление намерены сохранить бокс олимпийским. Их раздражение в отношении нас возрастало, и в то же время к нам присоединялось все больше и больше стран.

Затем я решил, как лицо оппозиции, снова подать свою кандидатуру на пост президента IBA. Я видел в этом единственный способ спасти олимпийский бокс. Во многих странах, например, в Нидерландах, финансирование такого вида спорта, как бокс, зависит от участия в Олимпийских играх. Таким образом, на карту поставлено олимпийское будущее, будущее всего бокса. 

Предвыборный конгресс проходил в Стамбуле, и сначала все шло хорошо. В первый день президент МОК Томас Бах разослал всем 204 боксерским федерациям письмо с резкой критикой Кремлева. Бах писал, что голосование за Кремлева - это голосование против олимпийского бокса, а если вы голосуете за Ван дер Ворста, то вы голосуете за участие в Олимпийских играх.

У нас был серьезный отрыв от Кремлева. Конечно, он тоже это знал. Накануне выборов избирательная комиссия неожиданно признала меня нелегитимным. Это был последний вариант, к которому мог прибегнуть мой оппонент».

Президент МОК Томас Бах поддерживает Бориса ван дер Ворста

В итоге Кремлев был переизбран без борьбы. Однако несколько недель спустя Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил дисквалификацию Ван дер Ворста, а вместе с ней и выборы незаконными, и постановил, что необходимо провести еще один избирательный конгресс.

«Мы хотели провести съезд в нейтральной Швейцарии, в том числе в качестве сигнала Международному олимпийскому комитету, - продолжает Ван дер Вортс. - Но была выбрана столица Армении Ереван. Армения - союзник России. «Даже если Бог будет на вашей стороне, вы не выиграете там выборы», - сказал мой украинский руководитель избирательной кампании, на дом которого буквально падали бомбы, когда мы разговаривали с ним по видеосвязи.

Незадолго до этого в Ереване прошел чемпионат Европы, на котором Федерация бокса Армении оказывала огромное давление на судей, чтобы они выносили решения в пользу армянских боксеров. Семь западноевропейских судей, которые их не послушались, были отправлены домой под предлогом того, что их безопасность якобы не может быть гарантирована. Это, а также решение CAS побудили МОК в июне выступить с заявлением, в котором они фактически отвернулись от Международной ассоциации бокса».

Борис Ван дер Ворст говорит, что в Ереване его безопасность не могла быть гарантирована.

«В Армении у меня не было никаких шансов против соперника, который не брезгует ничем. Я знаю бесчисленное количество историй о манипуляциях, подкупах, угрозах. В Армении американцы приставили ко мне трех телохранителей, но Ереван, как и ожидалось, стал сплошным издевательством».

Выборы в Ереване были подтасованы

Голландец говорит, что для африканских стран конкуренты организовали специальное мероприятие, на котором раздавались конверты с деньгами якобы на боксерское снаряжение.

«После этого некоторых африканских чиновников остановили на границе, потому что у них было слишком много наличных денег. Мне самому звонили председатели африканских федераций и говорили: у вас хорошая история, но сколько вы мне заплатите?

Накануне перед выборами ко мне приехал представитель одной из стран бывшего СССР и сказал: «Мы с вами, но нам не дают за вас голосовать. Завтра устройства для голосования откажут, и тогда вам придется требовать бумажного голосования».

У меня не было шанса. Но он был прав: началось голосование и случился сбой питания. Это длилось 45 минут, а затем внезапно в комнате оказалось еще 26 голосующих стран. Конечно, я проиграл. Но мы показали зубы. Это все, что мы могли сделать.

Этот год имеет решающее значение. МОК заявил, что обсудит вопрос олимпийской лицензии нынешней Международной ассоциации бокса в начале 2023 года.

Если МОК официально лишит IBA олимпийского признания, я готов взять на себя инициативу по сохранению бокса на Олимпийских играх».