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Террористический акт на территории посольства Азербайджана в Тегеране, за которым последовало снижение уровня дипломатических отношений между двумя соседними государствами, вызвал ряд публикаций зарубежных экспертов, в которых анализируется вероятность возникновения ирано-азербайджанской войны. Крис Девоншир-Эллис, основатель консалтинговой компании Dezan Shira & Associates, специализирующейся на рынках Европы и Азии, написал на сайте Silk Road Briefing, который, к слову, является проектом данной компании, что террористическая атака в Тегеране приблизила Иран к войне с северным соседом.

Сам Девоншир-Эллис работает в Европе и Азии, имеет тридцатилетний опыт консультирования иностранных компаний и правительств по вопросам выработки бизнес-стратегий на азиатском континенте. Помимо этого, Девоншир-Эллис почти четверть века проработал в материковом Китае и в последние годы вплотную занимался вопросами европейской интеграции с инициативой Китая «Один пояс и один путь». По мнению Девоншир-Эллиса, если между Ираном и Азербайджаном разразятся военные действия, то они нанесут серьезный ущерб Международному транспортному коридору Север-Юг (INSTC), а также закроют маршруты Каспийского моря от порта Баку до иранских портов на Каспии, обеспечивающих доступ товаров из стран Персидского залива и Южной Азии к европейским потребителям. «Такое развитие событий сузило бы транспортные артерии, связывающие ЕС с Азией, только Суэцким каналом и, вероятно, серьезно затруднило бы доступ к Среднему коридору через Казахстан», - считает Сам Девоншир-Эллис. Описывая процесс усиления напряженности в отношениях между Азербайджаном и Ираном, отмеченных за два последних года, аналитик утверждает, что одной из причин стали отношения Баку с Израилем.

По словам Девоншир-Эллиса, всего за десять месяцев 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Израилем составил 1,2 миллиарда долларов, что, частично, стало следствием «Соглашений Авраама». Баку поставляет Израилю нефть и продукты нефтепереработки, в свою очередь, закупая у израильтян высокотехнологичное вооружение – электронику двойного назначения, ударно-разведывательные беспилотники, системы навигации и оптики, высокоточные боеприпасы… Совсем недавно обе страны формализовали отношения, симметрично открыв в Баку и Тель-Авиве торговые представительства, а правительство Азербайджана, к тому же, объявило об открытии своего посольства в Израиле. «В Иране деятельность Израиля воспринимают в штыки, - пишет Девоншир-Эллис. - Азербайджан граничит с Ираном по суше и по Каспийскому морю. Последнее в Тегеране считают потенциальным коридором для израильских вооруженных сил, который они могут использовать в качестве плацдарма для нанесения ударов по Ирану… Если рассматривать назревающую ситуацию в среднесрочной перспективе, то ослабленный Иран потенциально позволил бы Азербайджану претендовать на две свои провинции – Западный и Восточный Азербайджан, а также, не исключено, и на Ардебиль». Другой причиной роста напряженности между Азербайджаном и Ираном аналитик называет проект Зангезурского коридора. В Тегеране считают, что этот коридор изолирует Иран от Армении и ограничит тем самым торговлю Исламского государства со странами Евразийского союза.