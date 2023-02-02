Риск войны между Азербайджаном и Ираном: какие территории может получить Баку? наш обзор
Террористический акт на территории посольства Азербайджана в Тегеране, за которым последовало снижение уровня дипломатических отношений между двумя соседними государствами, вызвал ряд публикаций зарубежных экспертов, в которых анализируется вероятность возникновения ирано-азербайджанской войны.
Крис Девоншир-Эллис, основатель консалтинговой компании Dezan Shira & Associates, специализирующейся на рынках Европы и Азии, написал на сайте Silk Road Briefing, который, к слову, является проектом данной компании, что террористическая атака в Тегеране приблизила Иран к войне с северным соседом.
Сам Девоншир-Эллис работает в Европе и Азии, имеет тридцатилетний опыт консультирования иностранных компаний и правительств по вопросам выработки бизнес-стратегий на азиатском континенте. Помимо этого, Девоншир-Эллис почти четверть века проработал в материковом Китае и в последние годы вплотную занимался вопросами европейской интеграции с инициативой Китая «Один пояс и один путь».
По мнению Девоншир-Эллиса, если между Ираном и Азербайджаном разразятся военные действия, то они нанесут серьезный ущерб Международному транспортному коридору Север-Юг (INSTC), а также закроют маршруты Каспийского моря от порта Баку до иранских портов на Каспии, обеспечивающих доступ товаров из стран Персидского залива и Южной Азии к европейским потребителям.
«Такое развитие событий сузило бы транспортные артерии, связывающие ЕС с Азией, только Суэцким каналом и, вероятно, серьезно затруднило бы доступ к Среднему коридору через Казахстан», - считает Сам Девоншир-Эллис.
Описывая процесс усиления напряженности в отношениях между Азербайджаном и Ираном, отмеченных за два последних года, аналитик утверждает, что одной из причин стали отношения Баку с Израилем.
По словам Девоншир-Эллиса, всего за десять месяцев 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Израилем составил 1,2 миллиарда долларов, что, частично, стало следствием «Соглашений Авраама». Баку поставляет Израилю нефть и продукты нефтепереработки, в свою очередь, закупая у израильтян высокотехнологичное вооружение – электронику двойного назначения, ударно-разведывательные беспилотники, системы навигации и оптики, высокоточные боеприпасы… Совсем недавно обе страны формализовали отношения, симметрично открыв в Баку и Тель-Авиве торговые представительства, а правительство Азербайджана, к тому же, объявило об открытии своего посольства в Израиле.
«В Иране деятельность Израиля воспринимают в штыки, - пишет Девоншир-Эллис. - Азербайджан граничит с Ираном по суше и по Каспийскому морю. Последнее в Тегеране считают потенциальным коридором для израильских вооруженных сил, который они могут использовать в качестве плацдарма для нанесения ударов по Ирану… Если рассматривать назревающую ситуацию в среднесрочной перспективе, то ослабленный Иран потенциально позволил бы Азербайджану претендовать на две свои провинции – Западный и Восточный Азербайджан, а также, не исключено, и на Ардебиль».
Другой причиной роста напряженности между Азербайджаном и Ираном аналитик называет проект Зангезурского коридора. В Тегеране считают, что этот коридор изолирует Иран от Армении и ограничит тем самым торговлю Исламского государства со странами Евразийского союза.
Далее автор напоминает, что обеспокоенность Ирана особенно усилилась после того, как в сентябре 2022 года на границе Азербайджана и Армении произошли масштабные столкновения.
«Баку тогда показал, что готов решить вопрос силовым путем, - пишет Девоншир-Эллис. - Тегеран же в ответ заявил, что не потерпит изменения границ. Наглядным свидетельством иранской поддержки Армении стало открытие консульства ИРИ в городе Кафан, являющимся административным центром Сюникской области. На что МИД Армении пообещал открыть консульство в Тебризе, который считается столицей иранских азербайджанцев. После этого Иран и Азербайджан начали играть мускулами, а в октябре-ноябре прошлого года Баку и Тегеран провели в приграничных районах армейские учения и обменялись резкими заявлениями».
По мнению аналитика Dezan Shira & Associates, Соединенные Штаты будут кровно заинтересованы в том, чтобы, в случае возникновения вооруженного конфликта между двумя странами, Иран оказался в роли проигравшей стороны.
«Если в результате вооруженного конфликта Исламская республика потеряет часть территорий, которые отойдут к Азербайджану, США по этому поводу вряд ли будут сильно переживать, - резюмирует специалист по консалтингу. - В краткосрочной перспективе в европейской торговле на восток произойдет значительный сбой, что приведет к повышению цен на всех рынках INSTC и Среднего коридора.
Но в перспективе долгосрочной, смена режима в Тегеране приведет, в числе прочих факторов, к тому, что коридор INSTC окажется под доминирующим влияния Запада. А это — оптимальный расклад для ЕС и США. Что же касается того, в какой степени это скажется на российской торговле, то здесь все будет зависеть от состава любого будущего правительства Ирана, его позиции в отношении западных санкций и желания правительства, которое придет на смену режима аятолл, поддерживать прежние отношения с Россией».