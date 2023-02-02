Чиновники-мошенники предстанут перед бакинским судом

Как передает корреспондент haqqin.az, следствие по уголовному делу Алиева и Гасанова завершено. Материалы направлены для расследования в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Вести дело будет судья Фарид Намазов. Потерпевшими по делу признаны пять человек - Рауф Исмаилов, Дадаш Умбатов, Хабиб Зульфугаров, Эльчин Рустамов и Юсиф Велиханов.

В ближайшие дни перед судом предстанут председатель Ассоциации спортивных организаций профсоюзов Азербайджана Надир Алиев и директор стадиона «Мэхсул» Алик Гасанов, обвиняемые в мошенничестве.

Согласно обвинительному акту, Надир Алиев и Алик Гасанов незаконно выставили на продажу территорию стадиона за 5 с половиной миллионов манатов. С предпринимателей, желавших приобрести данный участок, они взяли 900 тысяч манатов в виде аванса и под предлогом дачи взятки должностным лицам Конфедерации.

Следствие выяснило, что Гасанов тем же способом мог продать территорию стадиона другому предпринимателю за 8 миллионов манатов, для чего под видом дачи взятки должностным лицам и ведения соответствующей документации присвоил 360 тысяч манатов.

Надир Алиев и Алик Гасанов признаны виновными по статьям 178.4 (мошенничество с причинением особо крупного ущерба) и 32.4, 312.1 (подстрекательство к даче взятки) УК Азербайджана.